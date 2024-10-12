Минобороны Норвегии создало должность военного атташе в Киеве

Министерство обороны Норвегии учредило должность военного атташе в Киеве. Это может стать актуальным для налаживания производства в Украине для норвежских компаний.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Берн Арильд Грамм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forsvarets forum .

Новое должностное лицо в посольстве в Украине будет отвечать за связь и сотрудничество между норвежскими и украинскими учеными и промышленностью в области оборонных инноваций и промышленного развития.

"Для удовлетворения огромных потребностей Украины необходимы значительные инвестиции и участие частного сектора. Норвежские компании хотят поделиться знаниями, опытом и решениями как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Об этом просит и украинская сторона", - отметил министр.

Грамм также подчеркнул, что в долгосрочной перспективе для норвежских компаний может стать актуальной наладка производства в Украине.