Минобороны Норвегии создало должность военного атташе в Киеве
Министерство обороны Норвегии учредило должность военного атташе в Киеве. Это может стать актуальным для налаживания производства в Украине для норвежских компаний.
Об этом заявил министр обороны Нидерландов Берн Арильд Грамм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forsvarets forum.
Новое должностное лицо в посольстве в Украине будет отвечать за связь и сотрудничество между норвежскими и украинскими учеными и промышленностью в области оборонных инноваций и промышленного развития.
"Для удовлетворения огромных потребностей Украины необходимы значительные инвестиции и участие частного сектора. Норвежские компании хотят поделиться знаниями, опытом и решениями как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Об этом просит и украинская сторона", - отметил министр.
Грамм также подчеркнул, что в долгосрочной перспективе для норвежских компаний может стать актуальной наладка производства в Украине.
Напомним, что в прошлом месяце стало известно, что правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией. Он должен помочь, если со стороны РФ будет поток беженцев.
Более того, мы сообщали, что Норвегия выделила почти 9 млн евро на эвакуацию и лечение украинцев в Европе.
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