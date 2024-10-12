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Минобороны Норвегии создало должность военного атташе в Киеве

Украина, Суббота 12 октября 2024 18:09
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Минобороны Норвегии создало должность военного атташе в Киеве Фото: Минобороны Норвегии создало должность военного атташе в Киеве (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министерство обороны Норвегии учредило должность военного атташе в Киеве. Это может стать актуальным для налаживания производства в Украине для норвежских компаний.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Берн Арильд Грамм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forsvarets forum.

Новое должностное лицо в посольстве в Украине будет отвечать за связь и сотрудничество между норвежскими и украинскими учеными и промышленностью в области оборонных инноваций и промышленного развития.

"Для удовлетворения огромных потребностей Украины необходимы значительные инвестиции и участие частного сектора. Норвежские компании хотят поделиться знаниями, опытом и решениями как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Об этом просит и украинская сторона", - отметил министр.

Грамм также подчеркнул, что в долгосрочной перспективе для норвежских компаний может стать актуальной наладка производства в Украине.

Напомним, что в прошлом месяце стало известно, что правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией. Он должен помочь, если со стороны РФ будет поток беженцев.

Более того, мы сообщали, что Норвегия выделила почти 9 млн евро на эвакуацию и лечение украинцев в Европе.

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