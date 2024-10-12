ua en ru
Сб, 12 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міноборони Норвегії створило посаду військового аташе в Києві

Україна, Субота 12 жовтня 2024 18:09
UA EN RU
Міноборони Норвегії створило посаду військового аташе в Києві Фото: Міноборони Норвегії створило посаду військового аташе в Києві (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністерство оборони Норвегії заснувало посаду військового аташе в Києві. Це може стати актуальним налагодження виробництва в Україні для норвезьких компаній.

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Бьорн Арильд Грам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forsvarets forum.

Новий посадовець у посольстві в Україні буде відповідати за зв’язок і співпрацю між норвезькими й українськими науковцями та промисловістю в галузі оборонних інновацій і промислового розвитку.

"Для задоволення величезних потреб України необхідні значні інвестиції та участь приватного сектора. Норвезькі компанії хочуть поділитися знаннями, досвідом і рішеннями як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Про це просить і українська сторона", - зазначив міністр.

Грам також наголосив, що в довгостроковій перспективі для норвезьких компаній може стати актуальним налагодження виробництва в Україні.

Нагадаємо, що минулого місяця стало відомо, що уряд Норвегії розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Росією. Він має допомогти, якщо з боку РФ буде потік біженців.

Мало того, ми повідомляли, що Норвегія виділила майже 9 млн євро на евакуацію та лікування українців у Європі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Міністерство оборони України Норвегія
NEWS
Зеленський назвав результати візитів до чотирьох столиць Європи
Зеленський назвав результати візитів до чотирьох столиць Європи
DAILY
"Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Медики – ласа ціль для ворога". Як екіпаж медеваку 68 ОЄБр рятує життя під Покровськом