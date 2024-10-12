Міноборони Норвегії створило посаду військового аташе в Києві
Міністерство оборони Норвегії заснувало посаду військового аташе в Києві. Це може стати актуальним налагодження виробництва в Україні для норвезьких компаній.
Про це заявив міністр оборони Нідерландів Бьорн Арильд Грам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forsvarets forum.
Новий посадовець у посольстві в Україні буде відповідати за зв’язок і співпрацю між норвезькими й українськими науковцями та промисловістю в галузі оборонних інновацій і промислового розвитку.
"Для задоволення величезних потреб України необхідні значні інвестиції та участь приватного сектора. Норвезькі компанії хочуть поділитися знаннями, досвідом і рішеннями як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Про це просить і українська сторона", - зазначив міністр.
Грам також наголосив, що в довгостроковій перспективі для норвезьких компаній може стати актуальним налагодження виробництва в Україні.
Нагадаємо, що минулого місяця стало відомо, що уряд Норвегії розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Росією. Він має допомогти, якщо з боку РФ буде потік біженців.
Мало того, ми повідомляли, що Норвегія виділила майже 9 млн євро на евакуацію та лікування українців у Європі.
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