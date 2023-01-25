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Минобороны Германии ответило, когда "Леопарды" поступят в Украину

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Берлин, Среда 25 января 2023 14:34
Минобороны Германии ответило, когда "Леопарды" поступят в Украину Фото: Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Германия передаст Украине свои танки Leopard 2 через примерно три месяца. Сначала украинские военные должны научиться управлять ими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, цитируемого CNN.

"Танки Leopard 2 могут поступить в Украину примерно через три месяца. Сначала украинские экипажи проведут учения, а затем уже танки отправят в Киев", - заявил Писториус.

В свою очередь глава немецкого Минобороны назвал принятое сегодня решение о поставках Leopard 2 в Украину "историческим".

"Германия будет обсуждать дальнейшие поставки систем вооружений в Украину, пока будет продолжаться война", - заверил Писториус.

Напомним, сегодня правительство Германии приняло решение о предоставлении украинским силам роты танков (14 единиц) Leopard 2A6 из состава Бундесвера. Также Берлин одобрил реэкспорт этих машин для украинцев и других стран.

Как стало известно, цель правительства ФРГ - быстро собрать для Украины два танковых батальона. По разным оценкам количество их может колебаться от 62 до 80.

Между тем, немецкое издание Spiegel подсчитало, что Европейские страны планируют предоставить Украине 80 танков Leopard.

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