ua ru
Ср, 25 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міноборони Німеччини відповіло, коли "Леопарди" надійдуть в Україну

Новость на русском →
Берлін, Середа 25 січня 2023 14:34
Міноборони Німеччини відповіло, коли "Леопарди" надійдуть в Україну Фото: Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Німеччина передасть Україні свої танки Leopard 2 приблизно через три місяці. Спочатку українські військові мають навчитися ними керувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, якого цитує CNN.

"Танки Leopard 2 можуть надійти в Україну приблизно через три місяці. Спочатку українські екіпажі проведуть навчання, а потім вже танки відправлять до Києва", - заявив Пісторіус.

Своєю чергою глава німецького Міноборони назвав прийняте в сьогодні рішення про постачання Leopard 2 в Україну "історичним".

"Німеччина обговорюватиме подальші постачання систем озброєнь в Україну, поки триватиме війна", - запевнив Пісторіус.

Нагадаємо, сьогодні уряд Німеччини ухвалив рішення про надання українським силам роти танків (14 одиниць) Leopard 2A6 зі складу Бундесверу. Також Берлін схвалив реекспорт цих машин для українців й іншими країнами.

Як стало відомо, мета уряду ФРН - швидко зібрати для України два танкові батальйони. За різним оцінками кількість їх може коливатися від 62 до 80.

Тим часом німецьке видання Spiegel підрахувало, що Європейські країни планують надати Україні 80 танків Leopard.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Берлин Військова допомога
NEWS
Міноборони Німеччини відповіло, коли "Леопарди" надійдуть в Україну
Міноборони Німеччини відповіло, коли "Леопарди" надійдуть в Україну
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон