В Минобороны Германии подтвердили планы удвоить военную помощь Украине

"Это сильный сигнал Украине, показывающий, что мы не сдаемся", - заявил Писториус, отвечая на вопрос о планах военной помощи Украине.

По его словам, Германия в данном случае руководствуется опытом 2023 года, который показал, что запланированные суммы были быстро исчерпаны.

Что предшествовало

Ранее в Bild со ссылкой на собственные источники сообщили, что Германия намерена удвоить военную помощь Украине в следующем году. Соответствующее соглашение было достигнуто на прошлой неделе. На этой неделе бюджетный комитет официально должен одобрить увеличение военной помощи Украине на четыре миллиарда евро.

Ранее в правительстве Германии заявили, что выделяют Украине дополнительные 200 млн евро. Деньги пойдут на восстановление страны.

Также недавно Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя составляющие для систем ПВО IRIS-T, бронированную технику и различные дроны.