"Войску нужны все". Минобороны назвало топ-5 популярных вакансий в Резерв+

"Наша цель - предложить пользователю в сервисе рекрутинга широкий спектр вакансий и направлений, которые существуют в Силах обороны. Тезис о "армии нужны все" не теряет своей актуальности сегодня. Потому что каждая профессия способна принести пользу и увеличить способности войска", - отметила заместитель министра обороны Украины.

Сервис рекрутинга "Резерв+"

Сервис рекрутинга запустился в приложении "Резерв+" в октябре прошлого года. Его основной целью является оптимизация процессов отбора кадров для Сил обороны через цифровые инструменты.

Функционал проекта реализован с помощью интеграции с системой LobbyX. Благодаря этому сотрудничеству он предлагает более 6000 открытых должностей, которые содержат информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях о них в СМИ.

При поиске вакансии пользователям необходимо пройти небольшой тест - например, указать, есть ли завершенное обучение в одной из военных сфер, или в каком направлении гражданин разбирается лучше всего.