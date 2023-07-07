В Минобороны назвали соотношение потерь Украины и России на юге

"Силы обороны Украины продолжают наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях. Везде продолжаются горячие бои. Наши закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - написала Маляр.

Кроме того, по ее словам, ВСУ фактически перемолачивают там сейчас технику и вооружение врага, уничтожают склады оружия, поражают места компактного нахождения российских военных - ощутимо уменьшая таким образом наступательные и оборонительные возможности оккупантов.

Также замминистра добавила, что из-за значительных потерь РФ в живой силе на юге некоторые вражеские подразделения отказываются от участия в боевых действиях.

"Соотношение безвозвратных потерь на юге - 1 до 5,3. То есть у врага на юге погибает военнослужащих в 5,3 раза больше, чем у нас", - отметила Маляр.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные уже около месяца ведут контрнаступление сразу на трех направлениях - Мелитопольском, Бахмутском и Бердянском. По данным спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, ВСУ продвинулись на более чем километр на Бахмутском направлении за последние сутки.

При этом известно об освобождении 9 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, а также оккупированных территорий с 2014 года.

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные ликвидировали еще 510 оккупантов за прошедшие сутки. С начала полномасштабного вторжения потери русской армии превысили 232 тысячи воинов. Также были уничтожены 20 артсистем и другая техника россиян.

На Таврическом направлении ВСУ за последние сутки ликвидировали почти две роты российских оккупантов и уничтожили 28 единиц вражеской техники.