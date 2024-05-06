В Минобороны назвали шесть видов доплат для украинских военных

Украинские военные могут получить шесть видов дополнительного вознаграждения за участие в обороне страны от российских оккупантов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Укринформу" заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.
По ее словам, первый вид доплат - это 100 тысяч гривен в месяц для тех военных, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях. Также такое вознаграждение предусмотрено для тех, кто обеспечивает меры по нацбезопасности и обороне, находясь в районе фронта, в том числе в оккупации.
"Такая выплата сохраняется для семей пленных, пропавших без вести и за время лечения после получения ранений, травм, контузий, связанных с защитой Родины", - добавила Калмыкова.
Доплаты в размере 50 тысяч гривен могут получить те военные, которые выполняют боевые задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункте управления оперативно-стратегической группировки войск.
"Это возможно вне районов ведения боевых действий, если такой пункт осуществляет оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими боевые действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых задач подразделения первого эшелона обороны или наступления", - рассказала замминистра.
Она уточнила, что перечень таких органов военного управления утверждает главнокомандующий ВСУ или начальник Генштаба ВСУ.
Еще одни доплаты в размере 30 тысяч гривен предусмотрены для военных, которые выполняют боевые или специальные задачи в соответствии с приказами.
Это касается:
Доплаты в размере 70 тысяч Кабмин утвердил недавно. Их получают те, кто находится непосредственно на линии столкновения с врагом - в первом эшелоне обороны или наступления.
Также вознаграждения получают те военные, которые выполняют задачи в оккупации или на территории врага.
Доплаты не привязываются к конкретному месяцу - 70 тысяч можно получить только тогда, когда наберется 30 дней выполнения задач.
Доплаты в размере от 15 тысяч до 30 тысяч гривен предназначены для инструкторов в учебных воинских частях.
Очередные доплаты предусмотрены для курсантов военных вузов, они составляют 2350 гривен.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные, которые защищают страну на линии столкновения, могут получать до 190 тысяч гривен в месяц.
Также украинские власти предусмотрели доплаты за уничтоженную вражескую технику.
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