В Минобороны назвали шесть видов доплат для украинских военных

Первый вид доплат

По ее словам, первый вид доплат - это 100 тысяч гривен в месяц для тех военных, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях. Также такое вознаграждение предусмотрено для тех, кто обеспечивает меры по нацбезопасности и обороне, находясь в районе фронта, в том числе в оккупации.

"Такая выплата сохраняется для семей пленных, пропавших без вести и за время лечения после получения ранений, травм, контузий, связанных с защитой Родины", - добавила Калмыкова.

Второй вид доплат

Доплаты в размере 50 тысяч гривен могут получить те военные, которые выполняют боевые задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск или штаба тактической группы в пункте управления оперативно-стратегической группировки войск.

"Это возможно вне районов ведения боевых действий, если такой пункт осуществляет оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими боевые действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых задач подразделения первого эшелона обороны или наступления", - рассказала замминистра.

Она уточнила, что перечень таких органов военного управления утверждает главнокомандующий ВСУ или начальник Генштаба ВСУ.

Третий вид доплат

Еще одни доплаты в размере 30 тысяч гривен предусмотрены для военных, которые выполняют боевые или специальные задачи в соответствии с приказами.

Это касается:

военных, которые действуют в группировках Сил обороны государства, резерва главнокомандующего, развернутых пунктов управления Генштаба;

военных, которые защищают объекты критической инфраструктуры;

военных, которые обеспечивают группировки защитников, которые находятся в районах ведения боевых действий.

Четвертый вид доплат

Доплаты в размере 70 тысяч Кабмин утвердил недавно. Их получают те, кто находится непосредственно на линии столкновения с врагом - в первом эшелоне обороны или наступления.

Также вознаграждения получают те военные, которые выполняют задачи в оккупации или на территории врага.

Доплаты не привязываются к конкретному месяцу - 70 тысяч можно получить только тогда, когда наберется 30 дней выполнения задач.

Пятый вид Доплат

Доплаты в размере от 15 тысяч до 30 тысяч гривен предназначены для инструкторов в учебных воинских частях.

Шестой вид Доплат

Очередные доплаты предусмотрены для курсантов военных вузов, они составляют 2350 гривен.