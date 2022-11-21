В Минобороны назвали цель оккупантов на востоке после потери Херсона

"После того, как освободили Херсон, а это достаточно деморализующий факт для них, они ищут место приложения силы, чтобы были хотя бы тактические новости для них, чтобы поднять боевой дух. Они концентрируют свои усилия на востоке, а самая горячая точка - это Донецкая область", - рассказала Маляр.

По ее словам, сейчас количество атак оккупантов на востоке уменьшилось из-за погоды, но постоянные обстрелы продолжаются. Ежедневно оккупанты совершают почти 400 обстрелов.

"Российская армия не покидает свою цель выйти на границы Донецкой области, но ВСУ очень мощно отражают все атаки. Цена того, что враг не продвигается, слишком высока", - добавила замминистра обороны.