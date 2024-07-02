Без похода в ТЦК. Як згенерувати копію військового квитка в Резерв+

Согласно инструкции, нужно:

Зайти в приложение Резерв+ и обновить информацию.

Получить документ с QR-кодом.

Нажмите три точки у документа.

Выбрать "скачать PDF".

Сохранить файл.

Распечатать и показывать всюду, где он необходим.

Напомним, после вступления закона о мобилизации 18 мая все военнообязанные должны обновить свои данные в течение двух месяцев. Из почти 10 миллионов пока это сделали около 2,5 миллиона украинцев.

Обновить данные можно в ТЦК, ЦНАУ или через приложение Резерв+. С 18 июня в приложении появились QR-коды, которые можно предъявлять представителям ТЦК на блок-постах и на улице. Сотрудники ТЦК имеют свою базу "Оберег", в которой есть данные о каждом военнообязанном и без приложения Резерв+.

Согласно постановлению Кабмина, документ в Резерв+ приравнивается к бумажному военному билету.