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Без похода в ТЦК. Як згенерувати копію військового квитка в Резерв+

Фото: военный билет можно сгенерировать в приложении Резерв+ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство обороны Украины обнародовало пошаговую инструкцию, как сгенерировать военный билет в приложении Резерв+.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Согласно инструкции, нужно:

Зайти в приложение Резерв+ и обновить информацию.

Получить документ с QR-кодом.

Нажмите три точки у документа.

Выбрать "скачать PDF".

Сохранить файл.

Распечатать и показывать всюду, где он необходим.

Напомним, после вступления закона о мобилизации 18 мая все военнообязанные должны обновить свои данные в течение двух месяцев. Из почти 10 миллионов пока это сделали около 2,5 миллиона украинцев.

Обновить данные можно в ТЦК, ЦНАУ или через приложение Резерв+. С 18 июня в приложении появились QR-коды, которые можно предъявлять представителям ТЦК на блок-постах и на улице. Сотрудники ТЦК имеют свою базу "Оберег", в которой есть данные о каждом военнообязанном и без приложения Резерв+.

Согласно постановлению Кабмина, документ в Резерв+ приравнивается к бумажному военному билету.

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Мобилизация в Украине