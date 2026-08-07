Минобороны масштабирует реформу системы питания в ВСУ: когда и как

Продукты для ВСУ будут проверять еще до доставки в воинские части, а закупку продовольствия и логистики разделят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Украины в Telegram.

Реформа системы питания военных

Минобороны и Агентство оборонных закупок ДОТ приступают к масштабированию реформы системы питания военных.

Что изменится:

Продукты будут поставлять проверенные производители, а доставлять - профессиональные логистические операторы: это должно усилить конкуренцию и сделать ценообразование более прозрачным.

Продукты будут проверять на распределительных центрах, чтобы некачественные не попадали в подразделения.

Следующим этапом должен стать заказ блюд, а не отдельных продуктов через DOT-Chain Food. Система будет автоматически рассчитывать количество ингредиентов в соответствии с рецептурой и численностью личного состава.

"Первые закупки по новой модели планируем провести уже в этом году. Реформа будет стартовать в воинских частях в нескольких регионах и постепенно расширяться", - отметили в Минобороны.

Ранее РБК-Украина писало, что Минобороны Украины ввело льготный финансовый лизинг для предприятий ОПК. Программа позволяет украинским производителям привлекать необходимые активы для обновления производственных мощностей и масштабирования производства.

Также Кабмин восстановил правила ведения реестра "Оберег". ГНС передаст Минобороны данные для актуализации военного учета, а консульства усилят проверку военно-учетных документов.