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В Минобороны инициировали проверку качества горюче-смазочных материалов для армии

Фото: в Минобороны инициировали проверку качества горюче-смазочных материалов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны проверит ряд сигналов, касающихся возможных злоупотреблений. В настоящее время инициирована проверка качества горюче-смазочных материалов для армии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.

По словам Резникова, Министерство обороны проверит всю логистическую цепочку.

"Принципиальный вопрос: установить - имеет место чья-то ошибка, злоупотребление или сознательная диверсия. В любом случае - должны должны нести ответственность", - добавил министр.

Причину будут устанавливать правоохранители органы, которые находятся в тесном взаимодействии с Министерством обороны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр обороны Украины также сегодня заявил о перезапуске антикоррупционного управления и внедрении механизма общественного контроля.

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