Фото: Міноборони Франції заявило про "успішний наступ ЗСУ" в Курській області (Getty Images)

У Міністерстві оборони Франції стверджують, що операцію у Курській області проводять Збройні сили України, й вона має "певний початковий успіх".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Франції у соцмережі Х.

"Наступ ЗСУ в Курській області, завдяки ефекту несподіванки та протистоянню менш підготовленим силам, аніж на східному фронті, схоже, має певний початковий успіх. Ця атака може змусити армію РФ залучати туди сили з інших ділянок фронту і таким чином послаблювати локальний тиск на тих ділянках, де ЗСУ досі відчували труднощі", - йдеться в повідомленні. У Міноборони Франції зазначили, що обидві сторони завдають удари у глибину одне одному й українські сили продовжують бити по аеродромах та енергетичній інфраструктурі Росії. #Ukraine

- L’offensive des FAU (Forces Armées Ukrainiennes) dans la région de Koursk, bénéficiant de l’effet de surprise et opposée à des forces moins préparées que sur le front Est, semble avoir rencontré un certain succès initial. Cette attaque pourrait obliger les FAFR… pic.twitter.com/7TLnzOtvcP — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) August 8, 2024