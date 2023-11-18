В Минобороны Эстонии считают, что Украина более адаптирована к войне, чем РФ

Украинская армия является чемпионом мира по комбинированию разных образцов вооружения и боль адаптирована к войне, чем армия РФ.

По его мнению, ключевой вопрос в том, сколько вооружения союзники могут предоставить Украине и сколько она его может принять.

"Я также говорил, что украинская армия является чемпионом мира по комбинированию различных образцов вооружения - у вас много военной техники, и вы должны адаптироваться для ее использования", - сказал Певкур.

Он отметил, что украинская армия показывает пример адаптации и обучения использованию нового вооружения.

"Но мы должны адаптироваться и действовать соответственно. Поэтому я верю, что это тоже месседж, что во время войны украинская армия показала, что она способна адаптироваться. Так что мы более адаптивны, чем Россия? Да, я так считаю. Мы вместе с союзниками .Если сравнить украинского солдата, обученного в западных странах, с российским заключенным, то, очевидно, у вас качество подготовки лучше", - говорит он.

Министр считает, что такое преимущество является путём к успеху в войне, однако важно понимать, что у нас никогда не будет столь много солдат на поле боя, как в России. Это означает, что украинские военные должны быть лучше оборудованы, лучше подготовлены и иметь лучшую мотивацию.

"Это три ключевых темы для победы и, возможно, формула победы в этой войне. Я искренне верю, что мы не должны сосредотачиваться на том, на что надеется Россия", - подчеркнул он.

Помощь Украине от Эстонии

С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.

Так, правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.

В августе правительство Эстонии приняло решение передать Украине дополнительную военную помощь. В частности, партию ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.