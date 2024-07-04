Пограничники показали видео тренировок на бронетранспортерах М113

Украинские пограничники уже приступили к тренировкам на бронетранспортерах М113. Недавно Украина получила от Литвы.

Как сообщает РБК-Украина, видео тренировок было опубликовано в Telegram-канале МВД.

На видео один из пограничников с позывным "Кощей" рассказывает о преимуществах бронетранспортера. В частности, М113 помогает с эвакуацией раненых на фронте, доставляет боеприпасы и живую силу на позиции.

Он отметил, что М113 достаточно легок в вождении, несмотря на свои большие размеры. По мнению пограничника, одним из преимуществ также является скорость бронетранспортера.

Что известно о М113

В 1960 году армия США приняла на вооружение гусеничный бронетранспортер M113, способный преодолевать водные препятствия самостоятельно. Основная задача этого бронетранспортера – транспортировка военных в зонах активных боевых действий.

Украина получила первые М113 еще в апреле 2022 года от Штатов, позже Дании. А уже в июне 2024 М113 передала Литва.

Бронетранспортер M113 – это одна из самых распространенных боевых машин в мире, она находится на вооружении с 1960 года, а сейчас стоит на вооружении 44 стран. За более чем полвека изготовлено 80 тысяч единиц в более чем 40 модификациях. Нынешняя базовая модель – М113A2MK1.

Характеристики М113:

вес - 11 440 кг, на нем могут передвигаться два члена экипажа и 11 пассажиров;

мощность двигателя М113 – 265 л.с.;

скорость – 61 км/ч;

операционная дальность – 483 км;

длина – 4,8 м;

ширина – 2,5 м;

высота – 2,2м.

Военная помощь Украине

Недавно Литва также предоставила Украину бронетранспортеры М577, средства противовоздушной обороны, боеприпасы, другую военную технику и амуницию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.