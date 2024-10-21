Минобороны разрешило поставлять украинский баги "Варан" в армию: в чем преимущества

Минобороны допустило к поставке украинский баги "Варан". Он предназначен для выполнения широкого спектра задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины .

"Оборонное ведомство кодифицировало и допустило к поставкам украинской баги "Варан", - говорится в сообщении.

Что известно про баги "Варан"

Баги "Варан" спроектировали и изготовили на украинском предприятии. Его основой является силовой каркас для сверхсложных условий эксплуатации.

На баги установлен мощный турбодизельный двигатель и автоматическая 5-ступенчатая коробка передач. Большинство узлов, агрегатов, механизмов - это комплектующие популярных мировых автопроизводителей.

"Варан" проектировал инженер, имеющий многолетний опыт по ремонту и эксплуатации автомобилей. Требования к транспортному средству ему называли военные: быстрый, маневровый, ремонтопригодный, максимально низкий, высокая проходимость.

Двухместный баги весит чуть больше тонны, при этом перевозит 500 кг груза или тянет прицеп весом до 300 кг. Емкости бака хватает на 200 км пути тяжелым бездорожьем. На песке "Варан" развивает скорость свыше 100 км/ч. Во время тестирований баги ни разу не опрокинулся. Транспортное средство повышенной проходимости предназначено для выполнения широкого спектра задач: перемещения личного состава, эвакуации раненых, подвоз боеприпасов и т.п.