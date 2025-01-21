Минобороны будет ответственным за фортификации на прифронтовых территориях

По словам Шмыгаля, в прошлом году было оборудовано 3 тысячи оборонительных пунктов как на угрожающих направлениях, так и в местах, где сейчас не ведутся активные боевые действия. Для этого государство выделило 46,2 млрд гривен, которые направило военным администрациям и Агентству восстановления.

"Теперь, согласно постановлению, которое принимаем сегодня, в месячный срок эти фортификации должны быть переданы в сферу управления Минобороны и закреплены за балансодержателями. Совместно прилагаем все усилия, чтобы сдержать врага и приблизить нашу победу", - сказал Шмыгаль.

Строительство фортификаций в Украине

Ранее заместитель начальника управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ полковник Владимир Гусар заявил, что сейчас в Украине нет проблем в вопросе строительства фортификационных сооружений.

Также в мае Министерство обороны сообщило о завершении работ по строительству таких сооружений в пяти областях: Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской.