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Минобороны будет ответственным за фортификации на прифронтовых территориях

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине будет модернизирован механизм приема, учета и обслуживания фортификаций на прифронтовых территориях.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.

По словам Шмыгаля, в прошлом году было оборудовано 3 тысячи оборонительных пунктов как на угрожающих направлениях, так и в местах, где сейчас не ведутся активные боевые действия. Для этого государство выделило 46,2 млрд гривен, которые направило военным администрациям и Агентству восстановления.

"Теперь, согласно постановлению, которое принимаем сегодня, в месячный срок эти фортификации должны быть переданы в сферу управления Минобороны и закреплены за балансодержателями. Совместно прилагаем все усилия, чтобы сдержать врага и приблизить нашу победу", - сказал Шмыгаль.

Строительство фортификаций в Украине

Ранее заместитель начальника управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ полковник Владимир Гусар заявил, что сейчас в Украине нет проблем в вопросе строительства фортификационных сооружений.

Также в мае Министерство обороны сообщило о завершении работ по строительству таких сооружений в пяти областях: Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что к выполнению задач по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений привлечены 21 областная военная администрация и подрядные организации.

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Денис ШмыгальВойна в Украине