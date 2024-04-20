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Минобороны Британии обвинили в задержке поставок вооружения для Украины, - Guardian

Суббота 20 апреля 2024 02:53
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Минобороны Британии обвинили в задержке поставок вооружения для Украины, - Guardian Фото: Минобороны Британии обвинили в задержке поставок оружия для Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министерство обороны Великобритании подверглось критике из-за неиспользования более половины военного фонда для Украины в размере 900 миллионов фунтов стерлингов (около 1 миллиарда 113 миллионов долларов США), пожертвованных странами-партерами.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что британское оборонное ведомство обвиняют в "медленной работе" из-за бюрократических задержек. Также указывается, что только 404 миллиона фунтов стерлингов (почти полмиллиарда долларов) из средств, пожертвованных правительствами девяти стран за последние два года, было выделено или израсходовано.

Международный фонд для Украины под руководством Великобритании насчитывает 9 стран-доноров. Критики утверждают, что поставка вооружения в Украину на передовую была замедленной.

Теневой министр обороны Британии Джон Хили обвинил ведомство в том, что оно работает "медленно".

"Министры признали, что часть оборудования, предусмотренного подписанными контрактами, не попадет в Украину раньше весны следующего года", - говорится в публикации.

Также представители Минобороны Британии говорят, что задержки были вызваны необходимостью "оценить каждую из множества оборонных компаний, подавших тендер на контракты".

Военный фонд для Украины

Международный фонд для Украины был создан в августе 2022 г. для финансирования военной подготовки и оборудования для Украины после широкомасштабного вторжения России.

Он был разработан как "гибкий фонд с низким уровнем бюрократии", которым руководит Министерство обороны от имени исполнительной комиссии, состоящей из Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции и Литвы.

Средства выделили:

  • Дания (164,5 млн долл),
  • Исландия (3,7 млн долл),
  • Литва (6,18 млн долл),
  • Нидерланды (136 млн долл),
  • Норвегия (147,2 млн долл),
  • Швеция (32 млн долл),
  • Австралия (32 млн долл),
  • Новая Зеландия (5 млн долл).

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