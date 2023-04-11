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Минобороны Болгарии ответило, обсуждалась ли безвозмездная передача Украине МиГ-29

Фото: Минобороны Болгарии ответило, обсуждалась ли безвозмездная передача Украине МиГ-29 (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Болгария не вела переговоры о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 на безвозмездной основе. В настоящее время страна обсуждает возможность замены части своих вооружений более современными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Болгарии.

"Министерство обороны не вело переговоров о безвозмездном предоставлении Украине болгарских истребителей МиГ-29. Такое решение приведет к дефициту возможностей, противоречащих Конституции Республики Болгария и ее закону об обороне и вооруженных силах", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Болгария подтвердила, что с конца 2022 года проводит переговоры о замене части вооружений на более современные.

"В соответствии с решением народного собрания с конца 2022 года, Минобороны последовательно проводит переговоры о возможности реализации так называемых "трехсторонних соглашений", чтобы заменить часть имеющихся вооружений на совместные вооружения из стран-союзников", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Ранее СМИ появилась информация о том, что Болгария якобы выразила готовность отправить Украине советские истребители МиГ-29 на безвозмездной основе. В СМИ эту информацию распространили со ссылкой на так называемые "слитые" секретные документы Пентагона.

Напомним, что Украина уже получила МиГ-29 от Словакии. По данным СМИ, они уже защищают украинское небо над Харьковом.

Добавим, что передачу этих самолетов для Украины осуществила и Польша.

При этом правительство Польши в ближайшее время передаст Украине еще четыре истребителя МиГ-29.

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