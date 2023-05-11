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В Беларуси на границе с Украиной массово устанавливают систему запуска сирен

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Беларусь, Четверг 11 мая 2023 20:12
В Беларуси на границе с Украиной массово устанавливают систему запуска сирен Фото: в Беларуси на границе с Украиной массово устанавливают систему запуска сирен (pixabay)
Автор: Татьяна Степанова

В приграничных с Украиной населенных пунктах Беларуси массово устанавливают систему запуска сирен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание Флагшток.

Как сообщает издание, Гомельское областное управление МЧС закупает услуги по модернизации автоматизированной системы централизованного оповещения населения пограничных районов Гомельской области.

Сирены планируют установить в 52 населенных пунктах в 8 районах области, преимущественно в сельской местности. Будут размещать на домах сельсоветов, детских садов, школ и колхозов.

Согласно закупке, больше всего систем оповещения планируется разместить в Гомельском, Добрушском, Брагинском, Лоевском, Наровлянском и Йельском районах. Именно эти районы в начале 2022 года стали плацдармом российских войск для нападения на Украину.

Запустить систему планируют до декабря 2023 года.

В Беларуси на границе с Украиной массово устанавливают систему запуска сиренФото: на схеме отмечены населенные пункты, где планируется установить систему оповещения (инфографика Флагштока)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на украинско-белорусской границе появились билборды с надписью "Вместе победили фашизм, вместе победим рашизм" и включили гимн Украины по случаю 9 мая.

Также ранее мы писали, что украинские пограничники установили на границе с Белоруссией проектор. На экране они показывали "коллегам" ужасающие последствия помощи России в войне.

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Беларусь Граница с Украиной
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