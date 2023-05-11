Фото: в Беларуси на границе с Украиной массово устанавливают систему запуска сирен (pixabay)

В приграничных с Украиной населенных пунктах Беларуси массово устанавливают систему запуска сирен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание Флагшток.