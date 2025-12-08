В Минобороны анонсировали запуск единого электронного удостоверения защитника

"Буквально в ближайшее время у нас уже станет доступна Армия ID, к концу этого года. Речь об удостоверении защитника для того, чтобы перестать бояться, что ты потеряешь военный билет или офицерское удостоверение где-то, для того чтобы ты мог удостоверить свое лицо на блокпосту, или там, где тебе будет необходимо", - подчеркнул Баник.

Также в 2026 году в приложении Армия ID появится ведомости, которые необходимы военным. В частности, речь о полученном снаряжении.

"Каждый из нас это проходил и не знает, когда и что он имеет право получать. Никто не знает из обычных солдат, сержантов, как точно начисляется выплата", - подчеркнул он.