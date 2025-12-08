В Минобороны анонсировали запуск единого электронного удостоверения защитника

В Украине запустят единое электронное удостоверение защитника. Оно будет доступно уже до конца этого года.
Об этом на полях Digital Defence Forum заявил руководитель цифровых продуктов Министерства обороны Украины Мстислав Баник, передает корреспондент РБК-Украина.
"Буквально в ближайшее время у нас уже станет доступна Армия ID, к концу этого года. Речь об удостоверении защитника для того, чтобы перестать бояться, что ты потеряешь военный билет или офицерское удостоверение где-то, для того чтобы ты мог удостоверить свое лицо на блокпосту, или там, где тебе будет необходимо", - подчеркнул Баник.
Также в 2026 году в приложении Армия ID появится ведомости, которые необходимы военным. В частности, речь о полученном снаряжении.
"Каждый из нас это проходил и не знает, когда и что он имеет право получать. Никто не знает из обычных солдат, сержантов, как точно начисляется выплата", - подчеркнул он.
Напомним, ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что украинская экосистема "Армия+" объединяет около миллиона военных и уже позволила создать 1,2 млн электронных рапортов и свыше 55 тысяч переводов между подразделениями.
По его словам, "Армия+" активно развивается и модернизируется, улучшая взаимодействие с ТЦК и позволяя оперативно реагировать на запросы военнослужащих.
В то же время система "Резерв+" насчитывает около 6 миллионов пользователей и предоставляет широкий функционал - от электронных направлений на ВВК до онлайн-оформления отсрочек.