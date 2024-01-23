В Минобороны анонсировали новую встречу в формате "Рамштайн"
Начальник Департамента международного оборонного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко сообщил, когда состоится следующая встреча в формате "Рамштайн".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг для прессы по результатам заседания "Рамштайн-18".
По словам Коваленко, следующая встреча в формате Рамштайн будет накануне заседания Совета Украины-НАТО на уровне министров обороны в Брюсселе в середине февраля этого года.
"Надо подождать 2-3 недели", - добавил он.
"Раммштайн-18"
Ранее сообщалось, что сегодня, 23 января, началось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", уже 18-е по счету.
Глава Пентагона Ллойд Остин призвал участников встречи предоставить Силам обороны Украины "больше спасательных наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата".
Мы уже писали, что министр обороны Украины на сегодняшнем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" рассказал, что нужно ВСУ для совершения прорыва.
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