Фонд держмайна підготував до продажу перші об’єкти великої приватизації, - Шмигаль

Перші об’єкти в рамках великої приватизації вже підготовані до продажу Фондом державного майна України.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів".

"Ухвалення 20 березня цього року закону 4543, завдяки голосуванню в Верховній раді, усунуло останню перешкоду для відновлення приватизації великих державних підприємств, або так званої "Великої приватизації". І вже зараз перші об’єкти готові, за інформацією Фонду державного майна України", - зазначив він.

Прем’єр наголосив, що Національною економічною стратегією-2030 передбачено зменшення ролі держави, як власника великих підприємств. У її підпорядкуванні мають функціонувати виключно стратегічно або соціально важливі підприємства.

Водночас початок "Великої приватизації" стане позитивним сигналом для інвесторів.

"Розблокування великої приватизації - це абсолютно чіткий сигнал про те, що Україна готова співпрацювати з інвесторами, готова до інвестицій, що ми забезпечимо прозорий і чесний продаж великих підприємств в Україні", - підкреслив Денис Шмигаль.