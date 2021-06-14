ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Фонд держмайна підготував до продажу перші об’єкти великої приватизації, - Шмигаль

Новость на русском →
Київ, Понеділок 14 червня 2021 13:33
Фонд держмайна підготував до продажу перші об’єкти великої приватизації, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Перші об’єкти в рамках великої приватизації вже підготовані до продажу Фондом державного майна України.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів".

"Ухвалення 20 березня цього року закону 4543, завдяки голосуванню в Верховній раді, усунуло останню перешкоду для відновлення приватизації великих державних підприємств, або так званої "Великої приватизації". І вже зараз перші об’єкти готові, за інформацією Фонду державного майна України", - зазначив він.

Прем’єр наголосив, що Національною економічною стратегією-2030 передбачено зменшення ролі держави, як власника великих підприємств. У її підпорядкуванні мають функціонувати виключно стратегічно або соціально важливі підприємства.

Водночас початок "Великої приватизації" стане позитивним сигналом для інвесторів.

"Розблокування великої приватизації - це абсолютно чіткий сигнал про те, що Україна готова співпрацювати з інвесторами, готова до інвестицій, що ми забезпечимо прозорий і чесний продаж великих підприємств в Україні", - підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявляв, що фонд завершив всю необхідну роботу для початку "Великої приватизації" і тепер очікує затвердження документів Кабінетом міністрів, що дозволить запустити аукціони з продажу великих об’єктів.

Як відомо, торік Фонд держмайна розраховував отримати дохід від приватизації в розмірі 400 млн гривень. Результати року перевершили очікування більш ніж у шість разів і склали 2,5 мільярди гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика ФДМУ приватизация Денис Шмигаль
NEWS
Мінімум від початку року. В Україні 420 нових випадків коронавірусу
Мінімум від початку року. В Україні 420 нових випадків коронавірусу
DAILY
Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Місто зі шрамами. Як Маріуполь провів сьому річницю звільнення від бойовиків