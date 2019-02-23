У Мінкульті розповіли, скільки парафій перейшли до ПЦУ

Фото: Андрій Юраш (facebook.com/SecretariatRomaStrategyUkraine)

Не всі ці переходи отримали завершення і юридичне оформлення на рівні документів

Директор департаменту у справах релігій Міністерства культури України Андрій Юраш заявив, що уже є майже 340 документально зафіксованих процесів зміни підпорядкування з УПЦ (МП) до ПЦУ. Про повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "5 канал".

Юраш відзначив, що не всі ці переходи отримали завершення і юридичне оформлення на рівні документів.

"Але я впевнений, що процес стримується штучно і в найближчі місяці, думаю, матимемо набагато динамічніші тенденції", - підкреслив він.

Відповідаючи на питання ведучого, наскільки швидко переходять парафії і якими є фактори, які ще стримують, представник Мінкульту заявив, що "задіяно дуже багато зовнішніх механізмів, які націлені на те, щоб не дозволити максимальній кількості парафій влитися в ПЦУ".

"З одного боку, зовнішні чинники намагаються переконати українське духовенство на парафіях в тому, що немає визнання з боку інших церков, бо визнав тільки Константинополь, а церквам назовні говорять, що немає процесів об'єднання і парафії не хочуть іти, тому не треба визнавати. Словом, треба зсередини розривати це коло", - розповів Юраш.

Юраш додав, що є чимало спекуляцій. Одна з них - що нібито зміну підпорядкування церкви можуть ініціювати 10-15 осіб, які є найближчими до священика, і є намагання дати саме цим людям право приймати рішення щодо функціонування майбутньої громади.

Нагадаємо, румунська православна церква може визнати Православну церкву України, якщо українська влада забезпечить права і свободи румунських громад.