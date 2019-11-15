У Мінкульті презентували основні пункти нового закону про медіа

У Міністерстві культури презентували основні пункти нового законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. Про це передає кореспондент РБК-Україна.

За словами першого заступника міністра культури, молоді та спорту Анатолія Максимчука, в новому законі про медіа планують ввести відповідальність за умисне поширення інформації, яка є елементом воєнної агресії Російської Федерації проти України.

"Не можуть бути визначені дезінформацією оцінні й критичні судження, сатира. Відповідальність за дезінформацію має бути на підставі рішення суду, вона повинна бути такою, щоб людина або суб'єкт не захотів її поширювати", - сказав Максимчук.

У Мінкульті для мінімізації поширення дезінформації запропонували такі ключові елементи системи:

омбудсмен з питань інформації;

саморегулювання журналістської спільноти;

інформування;

вдосконалений порядок спростування інформації;

медиаграмотность;

заборона на Володіна та / або фінансування медіа громадянами та / або компаніями РФ;

акредитація іноземних журналістів;

реєстрація медіа;

відповідальність

Нагадаємо, 9 листопада президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну до кінця 2019 року розробити і внести на розгляд Верховної ради законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. В документі мають бути передбачені механізми запобігання розповсюдження недостовірної, спотвореної інформації, її спростування.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський створив Раду з питань свободи слова. Основними завданнями Ради є формування пропозицій щодо захисту інформаційного простору в інтересах інформаційної безпеки України, забезпечення реалізації прав громадян на свободу слова та отримання об'єктивної, достовірної інформації, а також забезпечення гарантій законній професійній діяльності журналістів.