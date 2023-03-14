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Минкульт изменит правила выезда артистов за границу: какие документы нужно будет предоставить

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Украина, Вторник 14 марта 2023 22:16
Минкульт изменит правила выезда артистов за границу: какие документы нужно будет предоставить Фото: Минкульт сменит правила выезда артистов за границу (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство культуры подготовило изменения в порядок выезда артистов, художников и журналистов за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры Украины Александра Ткаченко в эфире телемарафона.

"Мы подготовили изменения в порядок выезда артистов, художников, журналистов, где два или три ключевых момента", - рассказал Ткаченко.

Для выезда необходимо будет предоставить:

  • подтверждение, что в их организациях ведется военный учет;
  • контракты - для чего уезжают;
  • если целью выезда является продвижение Украины или сбор средств - отчет по возвращении;
  • если дипломатические визиты - также должен быть отчет.

Примечательно, что такой выезд не может длиться более 60 дней.

Напомним, ранее Минкульт анонсировал ужесточение условий выезда для мужчин-артистов призывного возраста.

К тому же в Минкульте объяснили, зачем от артистов требуют дополнительные документы для выезда за границу.

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Министерство культуры
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