Минкульт изменит правила выезда артистов за границу: какие документы нужно будет предоставить
Министерство культуры подготовило изменения в порядок выезда артистов, художников и журналистов за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры Украины Александра Ткаченко в эфире телемарафона.
"Мы подготовили изменения в порядок выезда артистов, художников, журналистов, где два или три ключевых момента", - рассказал Ткаченко.
Для выезда необходимо будет предоставить:
- подтверждение, что в их организациях ведется военный учет;
- контракты - для чего уезжают;
- если целью выезда является продвижение Украины или сбор средств - отчет по возвращении;
- если дипломатические визиты - также должен быть отчет.
Примечательно, что такой выезд не может длиться более 60 дней.
Напомним, ранее Минкульт анонсировал ужесточение условий выезда для мужчин-артистов призывного возраста.
К тому же в Минкульте объяснили, зачем от артистов требуют дополнительные документы для выезда за границу.
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