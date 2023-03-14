Мінкульт змінить правила виїзду артистів за кордон: які документи треба буде надати

Міністерство культури підготувало зміни до порядку виїзду артистів, митців і журналістів за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури України Олександра Ткаченка в ефірі телемарафону.

"Ми підготували зміни до порядку виїзду артистів, митців, журналістів, де два чи три ключові моменти", - розповів Ткаченко.

Для виїзду необхідно буде надати:

підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік;

контракти - для чого виїжджають;

якщо метою виїзду є промоція України або збори коштів - звіт після повернення;

якщо дипломатичні візити - також має бути звіт.

Зазначено, що такий виїзд не може тривати більше 60 днів.