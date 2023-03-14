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Мінкульт змінить правила виїзду артистів за кордон: які документи треба буде надати

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Україна, Вівторок 14 березня 2023 22:16
Мінкульт змінить правила виїзду артистів за кордон: які документи треба буде надати Фото: Мінкульт змінить правила виїзду артистів за кордон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство культури підготувало зміни до порядку виїзду артистів, митців і журналістів за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури України Олександра Ткаченка в ефірі телемарафону.

"Ми підготували зміни до порядку виїзду артистів, митців, журналістів, де два чи три ключові моменти", - розповів Ткаченко.

Для виїзду необхідно буде надати:

  • підтвердження, що в їхніх організаціях ведеться військовий облік;
  • контракти - для чого виїжджають;
  • якщо метою виїзду є промоція України або збори коштів - звіт після повернення;
  • якщо дипломатичні візити - також має бути звіт.

Зазначено, що такий виїзд не може тривати більше 60 днів.

Нагадаємо, раніше Мінкульт анонсував посилення умов виїзду для чоловіків-артистів призовного віку.

До того ж, у Мінкульті пояснили, навіщо від артистів вимагають додаткові документи для виїзду за кордон.

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Міністерство культури
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