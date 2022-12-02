Минкульт о запрете УПЦ МП: существуют законодательные сложности, но мы найдем решение

По его словам, проще всего было бы, чтобы представители УПЦ с начала войны проявили свою ответственную позицию патриотов Украины. Однако этого не произошло и были внесены изменения в устав УПЦ МП.

"Как показывают действия СБУ и правоохранителей деятельность в продвижении пророссийских нарративов в Украине осуществляется именно через сеть УПЦ. Поэтому хотя существуют законодательные сложности, связанные с тем, как подойти к этому вопросу (запрета в Украине, - ред.), я думаю, что в результате дискуссии мы такой вариант найдем", - сказал Ткаченко.

Министр культуры добавил, что изменения в устав УПЦ МП дошли до Минкульта. По его словам, там действительно нет административного подчинения РПЦ, однако есть непрерывная духовная связь.

"Что означает эта духовная связь на практике - показывают наши правоохранители на сегодняшний день. К сожалению, все возможности для диалога по поводу того, чтобы такие действия в УПЦ были невозможны, исчерпаны, поэтому правительство и законодатели должны действовать уже другим способом", - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России.

Добавим, что правоохранители продолжают проверять объекты Московского патриархата в Украине. Сегодня были проведены обыски в монастырях в трех областях.

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