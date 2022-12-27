Минкульт рекомендовал не продлевать аренду Киево-Печерской лавры для УПЦ МП

По его словам, по вопросу продления аренды двух храмов, которая заканчивается 31 декабря этого года, к министерству обратился исполняющий обязанности гендиректора Национального заповедника Киево-Печерская лавра Александр Рудник.

"Мы рекомендовали не продлевать аренду с учетом истечения срока действия договоров и указа президента Украины №820/2022 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года “Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - подчеркнул Ткаченко.

По его словам, соответствующее письмо уже направили митрополиту Павлу, наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Министр также добавил, что уже создана межведомственная правительственная комиссия по вопросу дальнейшего использования имущества Заповедника.

"Соответственно, учитывая, что на Верхней Лавре соглашение истекает, то до истечения срока проверки - использование церковного имущества делается невозможным", - отметил Ткаченко.