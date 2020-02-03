Мінкульт продовжить доопрацювання законопроекту про дезінформації

Міністерство культури, молоді і спорту планує продовжити доопрацювання законопроекту про протидію дезінформації. Про це заявив глава Мінкульту Володимир Бородянський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, на даний момент законопроект знаходиться на етапі публічних обговорень, який буде продовжений.

"Підкреслюю, на сьогодні ми маємо лише законопроект. Він широко обговорюється професійним співтовариством, вже проведена перша стратегічна сесія, де були виявлені основні блоки питань, які викликають дискусії та вимагають додаткових професійних обговорень. Тільки після цього етапу законопроект буде доопрацьований і винесений на розгляд уряду. Це буде прозорий процес, і перед внесенням законопроекту до Верховної ради обґрунтовані пропозиції міністерств, професіоналів, громадськості і наших міжнародних партнерів будуть враховані", - написав Бородянський.

Нагадаємо, 17 січня Мінкульт представив законопроект про дезінформації. Документ спрямований на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Законопроект передбачає покарання за поширення недостовірної інформації - від адміністративних штрафів до позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна писало, що законопроект розкритикувала Європейська федерація журналістів. В організації вважають, що закон буде використовуватися не для боротьби з російською пропагандою, а для переслідування українських журналістів. Також з критикою законопроекту виступив голова Національної спілки журналістів України.