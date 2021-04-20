Мінкульт планує пряму підтримку авторів українського контенту

За його словами, в Україні є достатньо популярні україномовні блогери і артисти.

"У нас нещодавно була дискусія про форми прямої або непрямої підтримки з боку держави їх творчості... Умовно кажучи, ті ж гранти Українського культурного фонду (УКФ) могли б бути спрямовані на підтримку конкретних українських музикантів, блогерів. Тому що їх популяризація автоматично знижує вага, яку мають російські блогери зараз в нашому просторі", - заявив Ткаченко.

При цьому міністр зазначив, що не став би переоцінювати популярність російських блогерів.

"Коли ви дивитеся по рейтингах YouTube, зрозуміло, що якийсь Моргенштерн може займати перші сторінки, але далі йде дуже велике diversity (різноманітність, - ред.). Тобто, є величезна кількість людей, які слухають західну та українську музику і там вже різноманітність істотно більше", - додав він.