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Мінкульт планує пряму підтримку авторів українського контенту

Автор: Ігор Литвиненко, Мілан Лєліч, Сергій Щербина

Міністерство культури планує ввести пряму підтримку авторів українського контенту. Це дозволить збільшити їхню популярність і знизити вагу, який мають російські блогери в українському просторі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр культури Олександр Ткаченко.

За його словами, в Україні є достатньо популярні україномовні блогери і артисти.

"У нас нещодавно була дискусія про форми прямої або непрямої підтримки з боку держави їх творчості... Умовно кажучи, ті ж гранти Українського культурного фонду (УКФ) могли б бути спрямовані на підтримку конкретних українських музикантів, блогерів. Тому що їх популяризація автоматично знижує вага, яку мають російські блогери зараз в нашому просторі", - заявив Ткаченко.

При цьому міністр зазначив, що не став би переоцінювати популярність російських блогерів.

"Коли ви дивитеся по рейтингах YouTube, зрозуміло, що якийсь Моргенштерн може займати перші сторінки, але далі йде дуже велике diversity (різноманітність, - ред.). Тобто, є величезна кількість людей, які слухають західну та українську музику і там вже різноманітність істотно більше", - додав він.

Також РБК-Україна писало, що Ткаченко вважає реальним, щоб українська стала основною мовою спілкування в побуті.

До цього міністр культури відзначав необхідність "м'якої українізації".

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