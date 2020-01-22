Канал для окупованих територій залишився без голови інформмовлення напередодні запуску

Фото: Олена Трибушна (mkms.gov.ua)

Трибушна відмовилася від посади у зв'язку з різним поглядом на розвиток телеканалу з керівництвом

Колишній головний редактор "24 каналу" Олена Трибушна відмовилася очолити інформаційне мовлення нового державного телеканал для тимчасово окупованих територій, який створений на базі каналу UATV. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами Трибушної, вона відмовилася від посади на каналі у зв'язку з різним баченням реалізації проекту з новими керівниками.

"Я не буду брати участь у проекті мовлення на окуповані території.. Я вірю в ідею міністра Володимира Бородянського повернути уми і серця жителів окупованих територій з допомогою українського ТБ і в ту концепцію, яку ми обговорювали. Але в перші ж тижні стало зрозуміло, що з іншими новими керівниками проекту ми занадто по-різному бачимо процес його реалізації. З етичних міркувань подробиць не буде", - написала вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що новий канал для окупованих територій почне мовлення з 15 лютого. На першому етапі він буде об'єднувати українсько - і російськомовні розважальні програми, серіали та кінофільми виробництва провідних українських медіагруп, інформаційне мовлення власного виробництва.

Раніше повідомлялося, що міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський назвав мовлення на тимчасово окупованих територіях України і мовлення для світу - пріоритетними завданнями Мінкульту.