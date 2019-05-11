Мінкульт спростував інформацію про продовження діяльності Київського патріархату

Інформація про нібито відновлення діяльності в Україні такого релігійного об’єднання, як Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП), не відповідає дійсності. Про це йдеться в коментарі Міністерства культури України.

Як нагадали в Мінкульті, Помісний собор УПЦ КП 15 грудня 2018 року, напередодні Всеукраїнського православного об’єднавчого собору, припинив діяльність церкви шляхом об’єднання та приєднання до утвореної Православної церкви України.

Після цього Міністерство культури України наказом від 30 січня 2019 року зареєструвало статут релігійної організації "Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)". Також цим наказом були скасовані накази міністерства про реєстрацію УПЦ КП.

Таким чином релігійне об’єднання Українська православна церква Київського патріархату та релігійна організація "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату" фактично припинили свою діяльність.

Як писало РБК-Україна, у Православній церкві України (ПЦУ) спостерігається внутрішнє протистояння і немає абсолютної єдності рядів. За даними агентства, така ситуація пов'язана багато в чому з особистістю екс-предстоятеля УПЦ (КП) Філарета.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив процес перейменування Української православної церкви (УПЦ), яка зобов'язана перейменуватися на Російську православну церкву.