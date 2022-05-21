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Міністри оборони України і США обговорили майбутню зустріч в Рамштайні

Фото: Олексій Резніков, Міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном зустріч "групи країн Рамштайн", яка відбудеться 23 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олексія Резнікова.

"Була ще одна розмова з нашим другом Ллойдом Остіном. Ми обговорили поточні зусилля ЗСУ щодо відбиття збройної агресії Росії. Також обумовили майбутню онлайн-зустріч формату "Рамштайн-2", в ході якої будуть оцінені потреби української армії", - зазначив Рєзніков.

Раніше у Пентагоні анонсували другу зустріч групи підтримки України. Конференція "групи країн Рамштайн" пройде 23 травня в онлайн-форматі. Участь у заході підтвердили понад 40 держав.

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