Міністри оборони країн ЄС підтримали створення навчальної місії для українських військових

Глави Міноборони країн Євросоюзу підтримали початок підготовки до створення військово-навчальної місії для українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.
"В даний час реалізується безліч ініціатив з підготовки (українських військових - ред.), але потреби величезні. І нам необхідно забезпечити узгодженість цих зусиль. Я можу сказати, що всі держави-члени чітко згодні з цим і з тим, щоб почати роботу, необхідну для визначення параметрів місії ЄС з надання військової допомоги Україні", - заявив Боррель за підсумками сьогоднішньої зустрічі глав Міноборони країн ЄС в Празі.
Він підкреслив, що рішення про створення навчальної місії не було прийнято сьогодні, оскільки це була неформальна зустріч. За його словами, мова йде про початок проведення підготовчої роботи, яка включає контакти з українцями і визначення юридичних та оперативних параметрів.
"Цілком очевидно, що ми повинні бути швидкими і амбітними, щоб продемонструвати додаткову цінність і гнучкість, засновану на потребах Збройних сил України. Тому міністр оборони України (Олексій Резніков - ред.) представив нам список тренувальних заходів на різних рівнях, в різних часових перспективах - короткострокових, середньострокових і довгострокових, які їм потрібні", - додав Боррель.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євросоюз може запропонувати Збройним силам України підготовку солдатів у рамках нової військово-навчальної місії.
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