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Міністри оборони США і Британії обговорили ситуацію на кордоні України

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Четвер 06 січня 2022 05:40
Міністри оборони США і Британії обговорили ситуацію на кордоні України Фото: Ллойд Остін, Міністр оборони США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Міністри оборони США Ллойд Остін і Великобританії Бен Уоллес провели телефонну розмову. В ході діалогу вони виступили за суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагону.

Міністри розглянули питання нарощування військових сил Росії на кордонах України.

Крім того, вони взаємно підтримали суверенітет і територіальну цілісність України, відзначивши їх непохитність.

Пентагон підкреслив, що Остін подякував Уоллесу за внесок Великобританії в трансатлантичну безпеку. Сторони також погодилися продовжувати свою тісну координацію.

Раніше ми писали, що США все ще спостерігають нарощування військових РФ біля кордону з Україною.

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