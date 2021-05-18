Міністри "Люблінського трикутника" вимагають реакції Заходу на дії Росії в Криму

Міністри закордонних справ країн "Люблінського трикутника" зробили спільну заяву в День вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу. Вони вважають, що дії Росії як країни-окупанта є неприйнятними в сучасному світі.
У заяві говориться, що через сім десятиліть після цього злочину сучасне покоління стало очевидцем повторення подій минулого.
"Тимчасова окупація Криму Росією призвела до нових репресій проти кримськотатарського народу, який знову стикається з порушеннями прав людини, переслідуванням за переконання, релігію та незгоду з окупацією українського Криму... Ці дії Росії як країни-окупанта є неприйнятними в сучасному світі, а тому вимагають адекватної реакції міжнародного співтовариства", - йдеться у заяві.
Міністри закордонних справ Литви, Польщі та України переконані, що спільні зусилля та міжнародна солідарність сприятимуть звільненню Криму від російської окупації, а також відновленню прав і свобод кримськотатарського народу в українському Криму.
Нагадаємо, український омбудсмен заявила, що Росія переслідує 93 кримських татар за політичними мотивами.
Також в інтерв'ю РБК-Україна Денісова розповіла, скільки українців незаконно утримується в РФ і ОРДЛО за політичними звинуваченнями.