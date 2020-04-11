Міністри G20 не домовилися про заходи щодо скорочення видобутку нафти

Міністри енергетики Великої двадцятки (G20) не прийшли до домовленості про конкретні заходи по скорочення видобутку нафти. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Наголошується, що в комюніке за підсумками зустрічі міністрів відсутня пряма згадка про скорочення видобутку нафти, а згадуються лише "заходи щодо забезпечення стабільності енергетичного ринку".

Також агентство повідомило з посиланням на міністра природних ресурсів Канади Шеймуса О'рігена, що Оттава не погодилася на конкретні цілі щодо скорочення видобутку нафти.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, країни ОПЕК+ у суботу, 11 березня, продовжать переговори з Мексикою після її відмови підписувати угоду про скорочення видобутку нафти в рамках ОПЕК+ на 10 млн барелів на добу.

Наголошується, що в переговорах між делегатами від країн ОПЕК+ і Мексики вже намітився "великий прогрес".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Росія і Саудівська Аравія домовилися скоротити видобуток нафти. Незабаром після цього Ер-Ріяд закликав провести термінову зустріч ОПЕК+

Саміт ОПЕК+ пройшов 9 квітня, і на ньому домовилися про скорочення видобутку нафти на 10 млн барелів на добу з травня 2020 року. Остаточному укладенню угоди завадила Мексика, яка відмовилася скорочувати видобуток на запропоновані їй 400 тис. барелів на добу, а погодилася лише на 100 тис. барелів.