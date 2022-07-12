Міністри фінансів США і Японії обговорять нові санкції проти Росії
Міністр фінансів США Джанет Єллен спільно з міністром фінансів Японії Шунічі Судзукі обговорять шляхи подальшого посилення економічних санкцій проти Росії у зв'язку з війною в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Передбачається, що міністри продовжать переговори про встановлення стелі цін на російську нафту, щоб обмежити прибуток Москви і допомогти знизити ціни на енергоносії. Обидві сторони, швидше за все, підтвердять відповідність ціновій стелі, але зупиняться перед досягненням будь-якої конкретної угоди за схемою.
Зустріч Єллен також буде присвячена роботі з Японією та іншими партнерами по створенню більш міцних і стійких ланцюжків поставок, щоб допомогти знизити ціни для споживачів у Сполучених Штатах, де інфляція досягає 40-річного максимуму.
Нагадаємо, раніше журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявляв, що Європейський союз хоче узгодити сьомий пакет санкцій проти Росії до початку літніх канікул, тобто до кінця липня.
Пізніше прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон розповіла, що в ЄС існують різні думки щодо введення нового пакету санкцій до кінця липня.
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