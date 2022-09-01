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Міністри фінансів G7 затвердять план щодо обмеження цін на російську нафту

Фото: міністри фінансів G7 затвердять план з обмеження цін на російську нафту (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністри фінансів країн Групи семи (G7) на зустрічі в п'ятницю схвалять план щодо обмеження цін на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами співрозмовників видання, знайомих зі змістом документа, план передбачає також введення стелі цін на вироблені в Росії нафтопродукти.

Зазначимо, що США посилять контроль за дотриманням санкцій проти Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія всупереч санкціям майже досягла довоєнного експорту алмазів, в тому числі завдяки індійським компаніям.

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Нафта