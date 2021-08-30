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Міністри ЄС зберуться на екстрене засідання через ситуацію в Афганістані, - Reuters

Автор: Марія Кучерявець

Міністри внутрішніх справ Європейського Союзу зберуться у вівторок в Брюсселі на термінову нараду. Зокрема, будуть обговорені наслідки афганської кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з проектом заяви, яке цитує видання, міністри пообіцяють припинити будь-які нові безпекові загрози з Афганістану для громадян ЄС, а також провести належні перевірки безпеки для евакуйованих.

Зазначено, що в уряді ЄС "сповнені рішуче щодо запобігання неконтрольованій міграції з Афганістану".

Між тим уряд прагне уникнути повторення хаотичного потоку мігрантів, подібного до того, що стався у 2015 році, коли був масовий наплив нелегалів у Європу з охоплених війнами країн Африки і Близького Сходу.

Нагадаємо, угруповання "Талібан" відхилило пропозицію Британії та Франції про створення в Афганістані зони безпеки для афганців, які не встигли евакуюватися.

Додамо, ООН може продовжити контролювати роботу аеропорту в Кабулі після того, як Афганістан залишать військовослужбовці США.

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ЕвросоюзТалібанАфганистан