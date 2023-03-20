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Министров Рябикина и Федорова отправили в отставку

Фото: Михаил Федоров и Павел Рябикин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная Рада Украины сегодня, 20 марта, отправила в отставку еще двух министров. Речь идет о Павле Рябикине и Михаиле Федорове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Павел Рябикин занимал должность министра по стратегическим отраслям промышленности. Также в отставку отправили вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Известно, что Михаила Федорова назначат на новую должность. Он станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий.

Гончаренко отмечает, что кандидатуру Федорова на новую должность внесут в Раду на ближайшем заседании.

Напомним, сегодня в Верховную Раду внесли проект постановления об отставке Михаила Федорова и Павла Рябикина.

Кроме того, сегодня парламент уволил с должности министра образования и науки Сергея Шкарлета.

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Павел РябикинМихаил ФедоровМінцифраВерховная рада