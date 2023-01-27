RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Министры юстиции стран ЕС готовят международный трибунал для российских агрессоров

Фото: ЕС готовит трибунал для российских агрессоров (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз хочет скорейшего привлечения к ответственности за военные преступления россиян в Украине, заявили министры юстиции стран ЕС. При этом они расходятся во мнениях относительно методов, как возбуждать уголовное дело, искать доказательства и финансировать компенсацию ущерба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министры юстиции 27 стран блока встретились в Стокгольме в преддверии 24 февраля, годовщины полномасштабного нападения России на Украину.

"Абсолютно необходимо будет привлечь к ответственности за ужасные международные преступления и жестокость того, что мы наблюдаем в Украине… явные и очевидные военные преступления", - сказал Саймон Харрис из Ирландии.

Министры обсудили сбор доказательств, а также создание нового международного трибунала для преследования агрессии Москвы.

"Никто, совершивший такого рода военные преступления, не должен уйти на свободу. Очень, очень важно, чтобы мы нашли способ привлечь к ответственности ответственных лиц", - заявил министр юстиции Швеции Гуннар Строммер.

Пока 27 стран ЕС обсуждали варианты, словацкий министр выступил против создания нового органа для судебного преследования, к чему конкретно призвал его бельгийский коллега.

"Эти акты агрессии должны быть осуждены не только европейскими странами или Соединенными Штатами, но и подавляющим большинством стран… в Африке, Латинской Америке и других местах", - сказал министр юстиции Бельгии Винсент ван Квикборн.

Российское вторжение унесло жизни тысяч мирных жителей, сделало миллионы беженцами и превратило города в руины. По мнению ООН, нападения на гражданскую инфраструктуру Украины, включая энергетические объекты, являются возможными военными преступлениями.

Чтобы возместить ущерб, ЕС также рассматривает возможность использования российских активов, замороженных в соответствии с санкциями, что является еще одним сложным юридическим обсуждением, состоявшимся в пятницу.

Напомним, ранее Европарламент одобрил резолюцию, призывающую создать международный трибунал по расследованию преступлений диктаторов Путина и Лукашенко.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал встречу группы стран, которые будут продвигать идею создания специального трибунала для России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГаага