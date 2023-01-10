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Министры обороны Британии и США обсудили дальнейшую военную поддержку Украины

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 10 января 2023 07:16
Министры обороны Британии и США обсудили дальнейшую военную поддержку Украины Фото: министры обороны Британии и США обсудили перспективную помощь Украине (twitter.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Константин Широкун

Руководитель Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Британии Бен Уоллес в ходе телефонного разговора обсудили совместные усилия в сфере оборонной поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Стороны обсудили текущие усилия для поддержки Украины, в частности, путем выделения помощи в сфере безопасности", – говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Также отмечается, что министр обороны США высоко оценил последовательную помощь Украине со стороны Британии.

В Пентагоне также отметили, что оба министра ожидают скорейшей встречи в Европе в ближайшие недели, а также углубления особых отношений между двумя странами.

Ранее Уоллес заявил, что открыт относительно поставок Украине систем вооружений большей дальности, если Россия будет продолжать обстреливать гражданские районы.

Также перед этим в Пентагоне рассказали, какую модификацию БМП Bradley получит Украина в рамках крупнейшего пакета военной помощи со стороны Соединенных Штатов.

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