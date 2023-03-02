Министры G20 не согласовали общую позицию по войне в Украине из-за России и Китая

"Министры иностранных дел стран G-20 не смогли прийти к соглашению по описанию войны России против Украины", - сказал журналистам глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар.

По его словам, поэтому на двухдневной встрече будет издан итоговый документ вместо официального совместного заявления.

Отметим, что госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели, хотя до этого первый заявлял, что не планирует этого делать.

Следует напомнить, что ранее министры финансов стран G20 также не смогли достичь консенсуса по вопросу войны РФ против Украины из-за позиции Китая.

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