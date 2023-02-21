Министры финансов G7 соберутся накануне 24 февраля: обсудят санкции против РФ

В преддверии годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину лидеры Большой семерки встретятся, чтобы обсудить новые санкции против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сегодня, 21 февраля, министр финансов Японии Шуничи Сузуки сообщил, что финансовые лидеры Большой семерки встретятся 23 февраля, чтобы обсудить меры против России, которые будут оказывать на нее давление, чтобы прекратить войну в Украине.
На встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран G7 будет председательствовать Япония, а сама встреча состоится в индийском городе Бенгалуру.
"Главными темами обсуждения будут поддержка Украины и санкции против России... Мы будем тесно сотрудничать с G7 и международным сообществом, чтобы усилить эффект санкций для достижения конечной цели - побудить Россию выйти", - сказал Сузуки.
Кроме этого, вскоре после встречи G7 состоится более широкая встреча финансовых лидеров G20 из крупнейших экономик мира, которую будет принимать в председательствующей в G20 Бенгалуру Индия.
В центре внимания переговоров G20 ожидается обсуждение войны в Украине и мировой экономике.
"Внося свой вклад в обсуждение этих проблем, мы надеемся добиться значительных результатов, которые приведут к стабильному и устойчивому глобальному росту", - сказал японский министр финансов.
Напомним в G7 входят:
Ранее мы писали, что страны G7 договорились ужесточить санкции против РФ.
РБК-Украина также сообщало, что Зеленский может принять участие в следующем саммите G7, который пройдет в Хиросиме.
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