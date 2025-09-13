Министры финансов G7 обсудили новые санкции и пошлины против России

Министры финансов стран «Большой семерки» усилили давление на Россию: обсуждается использование замороженных активов и новые санкции, а Москва обещает ответные шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Канады.

Министры финансов государств G7 договорились ускорить переговоры о возможном применении замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины.

В ходе встречи представители ведущих экономик также обсудили новые варианты санкционного давления и введение торговых пошлин. По данным канадской стороны, которая в настоящее время возглавляет G7, обсуждение касалось не только будущего конфискованных средств, но и мер против стран, которые, по мнению Запада, помогают России продолжать войну.

В Министерстве иностранных дел России ранее неоднократно заявляли, что замораживание активов на территории Европы и в других юрисдикциях является «воровством». В Москве подчеркивали, что речь идет не только о счетах частных лиц, но и о государственных резервах. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что в случае конфискации активов российская сторона даст ответ.

«Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом», — заявлял министр.

По информации источников, в G7 рассматривают несколько сценариев, включая использование прибыли от размещения активов для предоставления Украине долгосрочной финансовой помощи.

Кроме того, звучали предложения о введении дополнительных торговых ограничений против государств, которые, как утверждается, косвенно содействуют российской военной кампании.

Обсуждения еще продолжаются, но в западных столицах отмечают, что вопрос об использовании замороженных активов приобретает все большее значение на фоне затяжной войны.