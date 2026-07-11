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Министры ЕС соберутся обсудить энергетическую готовность Украины к зиме

05:38 11.07.2026 Сб
2 мин
Один из дипломатов признал: бремя распределено неравномерно
aimg Екатерина Коваль
Министры ЕС соберутся обсудить энергетическую готовность Украины к зиме Фото: собрание министров ЕС пройдет в Брюсселе (Getty Images)
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13 июля в Брюсселе министры стран-членов ЕС обсудят энергетическую готовность Украины к следующей зиме во время заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Что обсудят на заседании

В пресс-службе Совета ЕС сообщили, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига лично примет участие в заседании.

Министры стран-членов ЕС сосредоточятся на:

  • срочной поддержке систем противовоздушной обороны;
  • потребностям в финансировании;
  • поддержке защиты и восстановления критической энергетической инфраструктуры;
  • долгосрочных мерах по укреплению устойчивости энергосистемы Украины.

Проблема неравномерного распределения помощи

Дипломат одной из стран-лидеров поддержки Киева отметил, что ключевой проблемой остается распределение бремени между всеми государствами ЕС.

"Распределение нагрузки важно в невоенной сфере, но особенно - в военной. Нынешняя ситуация, при которой очень небольшая группа государств-членов несет на себе львиную долю поддержки Украины, неприемлема", - заявил собеседник.

Он также обратил внимание на количество шенгенских виз, выданных россиянам отдельными странами - в частности, Францией, Италией и Испанией, - заметив, что эти государства, возможно, должны вносить больший вклад в поддержку Украины.

О чем еще поговорят с Сыбигой

Перед началом заседания министры иностранных дел ЕС проведут неформальную встречу за завтраком с Андреем Сыбигой и представителями двух украинских правозащитных организаций. Обсуждение будет посвящено гуманитарной ситуации в Украине, в частности, украинским гражданским задержанным.

Напомним, министр энергетики Денис Шмигаль заявлял, что страна уже приступила к масштабной подготовке энергосистемы к следующему отопительному сезону. По его словам, предстоящая зима может оказаться не менее сложной, чем предыдущая.

Также напомним, что недавно российские войска ударили по четырем энергообъектам ДТЭК в Днепропетровской области, из-за чего без электроснабжения остались десятки тысяч семей.

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