Министры ЕС соберутся обсудить энергетическую готовность Украины к зиме
13 июля в Брюсселе министры стран-членов ЕС обсудят энергетическую готовность Украины к следующей зиме во время заседания Совета ЕС по иностранным делам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.
Что обсудят на заседании
В пресс-службе Совета ЕС сообщили, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига лично примет участие в заседании.
Министры стран-членов ЕС сосредоточятся на:
- срочной поддержке систем противовоздушной обороны;
- потребностям в финансировании;
- поддержке защиты и восстановления критической энергетической инфраструктуры;
- долгосрочных мерах по укреплению устойчивости энергосистемы Украины.
Проблема неравномерного распределения помощи
Дипломат одной из стран-лидеров поддержки Киева отметил, что ключевой проблемой остается распределение бремени между всеми государствами ЕС.
"Распределение нагрузки важно в невоенной сфере, но особенно - в военной. Нынешняя ситуация, при которой очень небольшая группа государств-членов несет на себе львиную долю поддержки Украины, неприемлема", - заявил собеседник.
Он также обратил внимание на количество шенгенских виз, выданных россиянам отдельными странами - в частности, Францией, Италией и Испанией, - заметив, что эти государства, возможно, должны вносить больший вклад в поддержку Украины.
О чем еще поговорят с Сыбигой
Перед началом заседания министры иностранных дел ЕС проведут неформальную встречу за завтраком с Андреем Сыбигой и представителями двух украинских правозащитных организаций. Обсуждение будет посвящено гуманитарной ситуации в Украине, в частности, украинским гражданским задержанным.
Напомним, министр энергетики Денис Шмигаль заявлял, что страна уже приступила к масштабной подготовке энергосистемы к следующему отопительному сезону. По его словам, предстоящая зима может оказаться не менее сложной, чем предыдущая.
Также напомним, что недавно российские войска ударили по четырем энергообъектам ДТЭК в Днепропетровской области, из-за чего без электроснабжения остались десятки тысяч семей.