Министры ЕС договорились о новых санкциях против России и поставках оружия Киеву

Министры иностранных дел Европейского союза договорились подготовить новые санкции в отношении России и увеличить поставки оружия в Киев после того, как президент РФ Владимир Путин приказал провести первую военную мобилизацию страны со времен Второй мировой войны для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Все 27 министров иностранных дел блока находятся в Нью-Йорке на ежегодной встрече мировых лидеров в ООН.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сказал, что заявление Путина, которое включало шаги по аннексии части украинской территории и угрозу применения ядерного оружия, свидетельствует о панике и отчаянии.

"Очевидно, что Путин пытается уничтожить Украину", - сказал Боррель журналистам после того, как министры встретились, чтобы решить, как реагировать.

После брифинга министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы министры договорились поручить своим командам подготовить восьмой пакет санкций, который будет направлен против "более важных секторов российской экономики и продолжит преследовать лиц, ответственных за агрессивную войну в Украине", - сказал Боррель.

Министры ЕС проведут свою следующую официальную встречу в середине октября, когда можно будет формализовать пакет санкций.

Министры также договорились увеличить поставки оружия в Украину. Боррель отказался сообщить подробности о типе санкций или военной поддержки, но сказал, что, по его мнению, в блоке будет "единодушная" поддержка новых мер.

В интервью агентству Reuters министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сказал, что Путин пытался запугать и разделить Запад, но его последнее заявление стало "моментом, меняющим правила игры".

По его словам, встреча министров стран ЕС должна подчеркнуть единство, быстро продвинуться вперед с новым пакетом санкций и использовать механизм финансирования Европейского механизма мира для увеличения поставок оружия в Украину.

"Мы также должны заявить о принятии на себя юридической ответственности. Фюреры в Кремле не должны считать само собой разумеющимся, что к их ответственности за геноцидную войну следует относиться мягко", - сказал он.

Сохранение единства среди 27 сторонников пакета санкций может оказаться сложным на фоне кризиса энергоснабжения, который сильно ударил по блоку. Венгрия во вторник отвергла эту идею.

"Сейчас все по-другому, - сказал Рейнсалу. В авиации есть поговорка, что правила написаны кровью жертв авиакатастроф. Что ж, все (санкционные) пакеты написаны кровью и зверствами, которые совершила Россия".