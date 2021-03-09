Министра здравоохранения Австралии госпитализировали после прививки AstraZeneca
Министр здравоохранения Австралии Грег Хант госпитализирован спустя два дня после вакцинации от коронавируса. Его доставили в медучреждение с подозрением на инфекцию.
Об этом сообщает ABC со ссылкой на канцелярию министра.
"В Канберре очень хотят указать на то, что Грег Хант заразился инфекцией и что это никак не связано с тем, что он недавно получил вакцину от COVID-19. Однако они точно не сказали, что проблема не в вакцине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава австралийского Минздрава привился препаратом AstraZeneca. Министру назначен прием антибиотиков.
Напомним, ранее в Австрии приостановили вакцинацию от COVID-19 одной партией вакцины компании AstraZeneca. Поскольку сейчас проходит расследование смерти пациента после прививки.
Кроме того, 5 марта правительство Венгрии приостановило кампанию по вакцинации населения от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за технических проблем с оповещением населения.